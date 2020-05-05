Akaryakıta 3’lü zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamaya göre benzin, motorin ve otogazın litre fiyatına zam geldi.

Akaryakıta 3’lü zam

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamada benzin, motorin ve otogazın litre fiyatında artış gerçekleştiği bildirildi. EPGİS açıklamasına göre 5 Mayıs itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 7, motorinde 16, otogazda ise 25 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam yapıldı.

Akaryakıt ürünlerinde son olarak otogaza 18 Nisan’da 4 kuruş zam, motorine 23 Nisan’da 41 kuruş indirim ve benzine ise 1 Mayıs’ta 16 kuruş zam yapılmıştı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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