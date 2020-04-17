Akaryakıta 3’lü zam!

Haber: N: Halid Altundal

Uluslar arası petrol piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle ülkemizde de akaryakıt ürünlerinin fiyatında sık sık artış ve azalmalar meydana geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamada benzin, motorin ve oto gazın litre fiyatında bu gece yarısı itibariyle geçerli zamma gidileceği bildirildi.

EPGİS açıklamasında, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı: 18/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 10, Benzinde 15, Oto gazda 4 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verildi.