Akaryakıta indirim geldi

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nn(EPGİS) yaptığı açıklamaya göre akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Yapılan açıklamada, 28 Ocak itibariyle geçerli olmak üzere benzinde 23 kuruş, motorinde ise 21 kuruş indirime gidildiği bildirildi. Yapılan indirimlerin pompa fiyatlarına yansıyacağının altı çizildi.

Yaklaşık iki hafta önce EPGİS’ten yapılan son açıklamada motorince 20 kuruşluk ÖTV düzenlemesi yapıldığı ve mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı bildirilmişti.