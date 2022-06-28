Haber: C. Kutay Aykan

Akaryakıtta haftalık hatta günlük fiyat değişimleri görmek mümkün. Araç sahipleri çok fazla değişkenlik gösteren benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor. Peki, Mazota indirim var mı? Benzin ve motorin ne kadar? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor.

BEZİNDE İNDİRİM OLACAK MI?

Alınan bilgiye göre, benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Bolu'da motorin litre fiyatı 30,05 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27,36 liradan satılıyor.

Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 21 kuruştan satılıyor.