Akaryakıta rekor zam





Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam yapıldı. Söz konusuz zamda petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkili olduğu belirtiliyor. Benzinin litresi şu an Bolu'da 6.60 TL'den, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.67 TL'den satılıyor. Motorinin litresi ise Bolu'da 5.74 TL'den, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama 5.81 TL'den satılıyor.

Yatırımcı analizlerinde, çarşamba günü ABD ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından ve Sally Kasırgası’nın ABD açık deniz üretimini durdurmaya zorlamasıyla petrol fiyatlarının yükseldiğine işaret edildi ve eklendi.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020, 07:15