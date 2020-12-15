Akaryakıta zam geldi

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından(EPGİS) yapılan açıklamada benzin ve motorinin litre fiyatında artış gerçekleştiği bildirildi. 15 Aralık itibariyle geçerli olan zam açıklamasına göre benzinin litresinde 17 kuruş pompa fiyatına yansıyacak şekilde artışa gidildi.

EPGİS’ten yapılan bir diğer açıklamada ise yapılan ÖTV düzenlemesi belirtildi. Buna göre 15 Aralık itibariyle geçerli motorine 15, benzine ise 4 kuruş zam yapıldı. Ancak zam mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansıtılmadı.