Akaryakıta zam geldi

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS), akaryakıt ürünlerinde fiyat artışına gidildiğini açıkladı. EPGİS’ten yapılan açıklamada ilk olarak ÖTV düzenlemelerine yer verildi. EPGİS açıklamasında, “26/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 15, Benzinde 22, LPG Otogaz’da 11 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bir diğer açıklamada ise LPG’ye pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam yapıldığı bildirildi. Buna göre LPG otogazda 10 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

LPG’deki ÖTV nin tamamının fiyatların artışını önlemek için Eşel Mobil Sistemi çerçevesinde kullanılmış olduğunu belirten EPGİS ayrıca,“Şu anki fiyatların içeriği; Ürün fiyatı + Gelir payı (EPDK) + KDV + Nakliye + Dağıtıcı firma ve Bayii kârı formülünden oluşmaktadır” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 11:55