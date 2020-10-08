Akaryakıta zam geldi

Haber: Volkan Yılmaz

Petrol piyasasında hareketlilik akaryakıt ürünlerinde kendini göstermeye devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan(EPGİS) yapılan açıklamada benzin ve motorinin litre fiyatında 8 Ekim itibariyle geçerli artış yapıldığı bildirildi. EPGİS’ten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “08/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 16, motorinde 23 krş/lt pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verildi.