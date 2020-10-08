Akaryakıta zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamada benzin ve motorinin litresinde pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam yapıldığı bildirildi.

Akaryakıta zam geldi

Haber: Volkan Yılmaz

Petrol piyasasında hareketlilik akaryakıt ürünlerinde kendini göstermeye devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan(EPGİS) yapılan açıklamada benzin ve motorinin litre fiyatında 8 Ekim itibariyle geçerli artış yapıldığı bildirildi. EPGİS’ten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “08/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 16, motorinde 23 krş/lt pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Minibüs bariyerlere çarptı 2 yaralı
Minibüs bariyerlere çarptı 2 yaralı
  1. Bolu

banner128