Akaryakıta zam!

Haber: N. Halid Altundal

Akaryakıtta ‘gizli zam’ tartışmaları sonrası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) devreye girdi. Akaryakıt şirketlerini sıkı markaja alan EPDK, tavan fiyat uygulamasına geçti. İl il akaryakıt ürünleri için tavan fiyat belirleyen EPDK’nin uygulaması geçtiğimiz gün itibariyle sona erdi.

Tavan fiyat uygulaması sonrası Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından(EPGİS) zam açıklaması geldi. EPGİS’ten yapılan açıklamada akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışından kaynaklı zam yapıldığı bildirildi. Buna göre Benzinde 55, Motorinde 67, LPG’de 35 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam yapıldı.