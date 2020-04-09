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Akaryakıtta çifte indirim

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Akaryakıtta çifte indirim

Haber: Ceylan Beykoz

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Buna göre, motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Akaryakıtta son olarak motorine 15 kuruş zam yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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