AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM KARARI

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) yaptığı açıklamada benzin ve motorinin litre fiyatında indirime gidildiğini aktardı. EPGİS açıklamasında, “Akaryakıt Fiyatlarında İndirim: 15/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 7, motorinde 12 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.