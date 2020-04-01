Akaryakıtta çiftte indirim

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan(EPGİS) alınan bilgiye göre benzin ve motorinde 1 Nisan itibariyle geçerli olmak üzere indirime gidildi. EPGİS’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 01/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 10, Motorinde 8 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.