Akaryakıtta çiftte indirim

Haber: Ceylan Beykoz

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından(EPGİS), araç sahiplerini sevindirecek bir açıklama daha yapıldı. EPGİS açıklamasında benzin ve motorinin litre fiyatında 20 Mart itibariyle geçerli indirim yapıldığı belirtildi. EPGİS konuyla ilgili açıklamasında, “20/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 16, Motorinde 20 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.