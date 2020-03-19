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Akaryakıtta çiftte indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamada 20 Mart itibariyle benzin ve motorinin litre fiyatında indirim yapıldığı bildirildi.

Akaryakıtta çiftte indirim

Haber: Ceylan Beykoz
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından(EPGİS), araç sahiplerini sevindirecek bir açıklama daha yapıldı. EPGİS açıklamasında benzin ve motorinin litre fiyatında 20 Mart itibariyle geçerli indirim yapıldığı belirtildi. EPGİS konuyla ilgili açıklamasında,  “20/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 16, Motorinde 20 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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