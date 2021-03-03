Akaryakıtta gizli zam tartışması

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıtta gizli zam iddialarına ilişkin inceleme başlattı. EPDK bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin, eşel mobil sistem devrede olduğu dönemde pompa satış fiyatlarında hem benzinde hem de motorinde -dövizdeki düşüşe rağmen- makul olmayan artışlar olduğunu tespit etti. Bütün büyük hacimli akaryakıt dağıtım şirketlerinden gerekli bilgi ve belgeleri talep eden EPDK ilk aşamada haksız kar artışı sağladığı tespit edilen şirketler hakkında inceleme başlattı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yılmaz, akaryakıt fiyatlarının serbest piyasada belirlendiğini ancak bunun denetim mekanizması olmadığı anlamına gelmediğini söyledi. Fiyatların belirlenmesinde petrol fiyatları, dövizdeki hareketlilik, vergiler gibi etmenlerin söz konusu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Eşel mobil sistemi fırsat bilerek tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine göz yummayacağız. EPDK olarak ‘kar oyunlarına’ asla izin vermeyiz" dedi.

“YETKİLERİMİZİ KULLANMAKTA BİR AN OLSUN TEREDDÜT ETMEYİZ”

Büyük hacimli bütün dağıtım şirketlerinden gerekli bilgileri istediklerini ve ilk tespitler doğrultusunda bazı dağıtım şirketleri hakkında hemen inceleme başlattıklarını belirten EPDK Başkanı Yılmaz, “Elbette burada incelememizin muhatabı olanlar tüketicilerimizi mağdur eden, sektörümüze zarar veren şirketler olacak. Hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzü korumak için kanunla belirlenmiş yetkilerimizi kullanmakta bir an olsun tereddüt etmeyiz. Kar oyunlarına kalkışan, gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ

Akaryakıt sektöründe 14 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eşel mobil sisteme geçildi. Sistem doğrultusunda, 17 Mayıs 2018 tarihine ait rafineri çıkış fiyatları esas alınırken, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişime göre özel tüketim vergisinde (ÖTV) düşüş ya da artış gerçekleşiyor.

FİYATLARIN ARTMAMASI GEREKİYOR

Rafineri fiyatlarındaki artışlar, benzinde 15/12/2020 tarihinden, motorinde ise 27/11/2020 tarihinden bu yana ÖTV’den karşılanıyor. Bu nedenle pompa satış fiyatlarında ilgili tarihlerden bu yana herhangi bir artış olmaması gerektiği belirtiliyor.