Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından akaryakıtta yaşanan gizli zam tartışmaları sonrası devreye aldığı tavan fiyat uygulamasının 19 Mayıs itibariyle sona ermesinin ardından zam haberleri üst üste geldi. Akaryakıt ürünlerinden benzin, motorin ve otogaza yapılan zamların ardından ÖTV düzenlemeleri de gelmeye başladı. Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından benzinin litre fiyatında 8 Haziran itibaren geçerli 25 kuruş zam yapıldığı bildirildi. Ancak yapılan artışın mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı açıklandı.