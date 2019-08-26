Akaryakıtta yine zam

Haber: Esra Perçin

Benzin ve motorine zam göründü. Uluslararası piyasalarda yükselen ürün fiyatları, benzinde 16 kuruş, motorinde 11 kuruşluk artışı gündeme getirdi. Uluslar arası piyasalarda benzin ton fiyatının 565 dolardan 575 dolara, çıkması araç depolarına fiyat artışı olarak yansıyacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak. Bu geceden itibaren benzinde 16 kuruş, motorinde 11 kuruş artış yapılması bekleniyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Dolar kuru gece yarısı fırladı

Asya borsalarının açılması ile birlikte dolar kuru da ani bir yükselişe geçti. Dün gece 01.25 sularında altın fiyatı ile paralel olarak ani bir yükselişe geçen dolar kuru 5.75 TL seviyesinden 6,33 TL seviyesine bir anda çıktı. Dolar kuru ile paralel olarak Euro kuru da ani yükseldi. 6.44 TL seviyesinde olan Euro ani bir yükselişle 6.88 TL seviyesine kadar çıktı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2019, 11:00