Akbay’dan Özcan’a bütçe tepkisi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Meclisi 2.Oturumunda geçtiğimiz günlerde 2021 yılı ek bütçesi ve 2022 yılı bütçesi görüşüldü. Mecliste yapılan görüşmeler sonrasın da AK Partili Belediye Meclis üyeleri söz hakkı dahi alamadıklarını belirterek Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tepki gösterdi. Konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, Başkan Tanju Özcan’ın Bolu’yu parsel parsel sattığını iddia ederek, “Bu hayali gelir bütçesi, devam edecek arsa satışları için bir kılıftır. Bolu’muz parsel parsel satılmaktadır” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay konuşmasına şöyle devam etti:

“220 MİLYON LİRA AÇIK VEREREK TARİHE GEÇMİŞTİR”

“Mecliste, hukuksuz bir şekilde tarafımıza söz hakkı bile tanınmayan, 2021 Ek bütçesi ve 2022 bütçesidir. Özenle hazırlandığı defalarca iddia edilen ve 400 Milyon lira olan 2021 bütçesi yetmemiş, giderler hesaplanandan % 55 oranında artarak 220 Milyon lira açık vererek tarihe geçmiştir. Bu hayali gelir bütçesi, devam edecek arsa satışları için bir kılıftır. Bolu’muz parsel parsel satılmaktadır.”

“BİRKAÇ GÖBEK DIŞINDA BOLU’DA DİŞE DOKUNUR NE VARDIR”

“Daha bir ay öncesine kadar, bütçe görüşmelerinde, birimlerden herhangi bir ek bütçe talebi olmazken, nasıl bir hesapsızlıktır ki, yılsonuna sayılı günler kala, 220 milyon lira gibi devasa bir bütçe açığı ortaya çıkmış ve talep edilmiştir. Birimlerin bütçesinin yerinde kullanılmadığı, teftiş raporlarına geçecek kadar ayyuka çıkmış bir konudur. Ak Parti tarafından binbir güçlükle Bolu halkına kazandırdığımız fidanlık arazisini kendi meclis üyelerinden bile saklayarak gizli kapılar ardında satılmasına rağmen ki, Belediye tarihinin en büyük taşınmaz satışıdır, bütçenin bu büyüklükte açık vermesi akla ve mantığa aykırıdır, hiçbir vicdan bunu kabul edemez. Şu ana kadar, süslü laflarla anlattıkları hiçbir bütçe, bırakın denk bütçeyi, denk bütçenin yanına bile yaklaşamamış, hatta 2021’de yapılan bütçe, bu ek bütçe ile birlikte tam bir fiyasko olarak yine tarihe geçmiştir. Gider bütçesinin, inanılmaz biçimde artırılmasına karşılık, dostlar beni işte görsün kabilinden, birkaç göbek dışında Bolu’da dişe dokunur ne vardır.”

“ÇOKTAN BAŞLAMASI GEREKEN YERLER NEREDEDİR?”

“220 Milyonluk devasa Ek Bütçede çoktan başlaması gereken; Stadyum nerededir? Vizyonkent Bolu projesi nerededir? Karaçayır Sosyal Tesis Projesi nerededir? D-100 Karayolu alt geçit projeleri nerededir? Yeni Spor Kompleksi projesi nerededir? Kültür Merkezi Projesi nerededir? Utanmadan, yapmadan yıkarak tarihe geçtiği otopark projeleri nerededir? Bunlarla beraber; Bu Meclisten, 42 ayda 35 kalemde, 2 Bütçe tutarı olan 800 Milyon lira kredi yetkisini de yine utanmadan aldınız. 42 ayda, 1,5 Milyar liraya yakın parayı nereye harcadınız? 1,5 Milyar lira nerede. Ortada, çapsız ve plansız göbeklerden başka ne vardır? Her şeyi bildiği iddiasıyla ortada dolaşan, büyük israf düşmanı, matematik dehâsı, büyük filozof, kerameti kendinden menkul bu zat; zengin babanın şımarık evladı edasıyla, Bolu’yu parsel parsel satmakla yetinmemiş, 4 Milyonluk kuru gıdayı matbaa makinasından çıkarmayı başarmıştır.”

“BOLUMUZUN HİÇ ENDİŞESİ OLMASIN”

Belediyenin 6. ve 7. katlarında şişen davulların sesi, Dodurga sırtlarında yankılanmaktadır.

Şimdiye kadar, sabrı taşan, Bolu’da tanınan-bilinen, 3 Başkan Yardımcısı ve 1 Meclis üyesi seni açıkça terk etmiştir. Kurdurduğun şirketlerde, Kooperatiflerde ve dahi Belediyede, kimin hangi görevde olduğu belli olmayan bu sistem Tanju Özcan’ın basiretsizliğinin ve Belediyeyi yönetemez olduğunun açık bir göstergesidir. Gelelim 2022 Yılı Gelir Tarife Cetvelindeki fahiş ve mesnetsiz fiyat artışlarına; 1- Bolunun, yarısından fazlasının kullandığı, konutlardaki dijital su aboneleri için, 2021 Ocak fiyatı, 2,59 liradan, 2022 Ocak fiyatı ise 4,50 liraya çıkarılarak, % 74 fahiş fiyat artışı yapılmıştır. 2- Esnafımızın kullandığı, dijital su aboneleri için, 2021 Ocak fiyatı, 8,62 liradan, 2022 Ocak fiyatı, 15 liraya çıkarılarak yine % 74 fahiş fiyat artışı yapılmıştır. Bunlar, giydirilmemiş fiyatlardır ve Ocak ayından itibaren otomatikman her ay artış olacaktır. Anayasanın 10.maddesine aykırı bir şekilde, dijital sayaç kullananlarla, mekanik sayaç kullananlar arasında, % 80 fiyat farkı oluşturulmuştur. Bunun, insafa da vicdana da sığmadığı açıktır ve hukuk bunu mutlaka sorgulayacaktır. 3- Gelir tarife cetvelinde, hiçbir altyapı çalışması olmadan; uydurma, mesnetsiz, keyfi ve sorumsuz bir şekilde, yeniden değerleme oranının kat be kat üzerinde olan, fahiş fiyat artışlarının da, Adliye tarafından sorgulanmasını sağlamak boynumuzun borcudur. Bolumuzun hiç endişesi olmasın. Her şeyin ama her şeyin farkındayız. Ak Kadrolar bu ayrımcı, ayrıştırıcı, yönetim anlayışına karşı görevini sonuna kadar yapacak ve aldığı her bir oyun hakkını verecektir.”