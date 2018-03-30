Haber: Ceylan Beykoz

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından teorik ve uygulamalı “Ağaç Kesme ve Boylama Operatörlüğü (AKBO)” eğitimi verilen 23 Köyde eğitimini başarıyla tamamlayan toplam 450 kişinin sertifikaları Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince köy muhtarlarına ve kooperatif başkanlarına teslim edildi. İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu eğitimlere 2018 yılında da devam edileceğini, Mart ayı itibariyle 9 köyde 205 kişiye eğitim verildiğini ve 2018 yılı sonuna kadar Ağaç Kesme ve Boylama Operatörlüğü (AKBO) ile Güvenli Ağaç Kesim Teknikleri ve İş Güvenliği derslerinin tüm köy ve kooperatiflerde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade ederek yapılan bu eğitimler ile Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan ormanlarda çalışan Orman Köylülerinin ve Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin orman emvali istihsal çalışmalarında daha bilinçli olmalarını bu sayede kazaları en aza indirmeyi ve verimli bir iş sezonu geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.