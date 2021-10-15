Akçakoca ve Yığılca Bolu’ya mı bağlanıyor?

Haber: Uğur Balaban

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilerle bir araya gelerek bir basın açıklaması düzenledi. Başkan Özcan açıklamaları sırasında kamuoyunda tartışma yaratacak konuşma yaptı. Özcan, Akçakoca ve Yığılca’nın Düzce ilinden ayrılıp Bolu’ya bağlanması için harekete geçtiklerini belirterek amacının Bolu’ya deniz getirmek olduğunu ifade etti.

“MİLLETVEKİLLERİMİZ BUNU TBMM’YE SUNACAKTIR”

Tanju Özcan, “Akçakoca ve Yığılca’da yaşayan halk, Düzce Bolu’dan ayrılırken kendilerine hangi il sınırları içerisinde kalmak istediklerine dair fikirlerinin sorulmadığını söyledi. Hatta “Biz Bolu’ya bağlı kalmak isterken Düzce’ye bağladılar bizi” dediler. Bende Akçakoca ve Yığılca’nın Bolu’ya bağlanması adına bir kanun teklifi hazırlanması gerektiğini söyledim. Yakın zamanda milletvekillerimiz bunu TBMM’ye sunacaktır. Bu iki ilçede referandum yapılsın. Ben oradaki halk ile de konuşuyorum. Zoraki bir durum var. Halk Bolu’ya bağlanmak istediğine ilişkin referanduma 'evet' derse gereken yapılsın.” dedi.

“BEN BOLU’YA DENİZİ GETİRMEYİ İSTİYORUM”

Başkan Özcan, "Şayet Düzce’nin de farklı bir talebi varsa biz de Mudurnululara, Göynüklülere soralım. Onların da Bolu’dan istediği bir ilçe varsa o ilçelerimize de sandık koyalım. Akçakoca ve Yığılca halkının talebi doğrultusunda, ben bu şehrin Belediye Başkanı olarak iki milletvekilimize konuyu detaylı olarak anlattım. Kanun teklifi vermelerini rica ettim. Kanun teklifi hazırlansın, iki ilçeye sandık koyulsun, referandum yapılsın. Sonuç olarak Akçakoca ve Yığılca halkı Bolu’dan daha iyi hizmet alabileceklerini düşünüyorlar. Oranın halkı Bolu’ya bağlanmak istiyor. Ben Bolu’ya denizi getirmeyi istiyorum.” diye konuştu.