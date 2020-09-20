Akçakoca’da 7,5, Bolu’da 15 Lira

Haber: C. Kutay Aykan

Düzce’nin Karadeniz kıyısındaki ilçesi Akçakoca’da geçen sene sezon başında tanesi 20-25 TL'den satılan palamut bu sene bol olunca fiyatı 7,5 liraya kadar düştü. Palamut fiyatıyla vatandaşın yüzünü güldürürken, mezgit ve istavrit ise üzüyor. Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan balık av sezonu geçtiğimiz yıla oranla bol palamut avı ile dikkat çekerken, geçen sezon başında 20-25 TL'den satılan palamut, tezgahlarda tanesi 7,5 liraya düştü. Balıkçılar yeni sezonun palamudun bol olacağını ümit ettiklerini söylediler. Tezgahlarda diğer balık çeşitleri ise; Hamsi: 35 TL, Mezgit: 35 TL, İstarvit: 35 TL, Barbun: 30-50 TL’den alıcılarını bekliyor.