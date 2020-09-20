Akçakoca’da 7,5, Bolu’da 15 Lira

Düzce’nin Akçakoca İlçesinde fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürürken, aynı palamut ilimiz pazarında 15 liraya satılıyor.  Akçakoca’dan Bolu’ya kadar fiyat tam ikiye katlanıyor.

Akçakoca’da 7,5, Bolu’da 15 Lira

Haber: C. Kutay Aykan

Düzce’nin Karadeniz kıyısındaki ilçesi Akçakoca’da geçen sene sezon başında tanesi 20-25 TL'den satılan palamut bu sene bol olunca fiyatı 7,5 liraya kadar düştü. Palamut fiyatıyla vatandaşın yüzünü güldürürken, mezgit ve istavrit ise üzüyor. Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan balık av sezonu geçtiğimiz yıla oranla bol palamut avı ile dikkat çekerken, geçen sezon başında 20-25 TL'den satılan palamut, tezgahlarda tanesi 7,5 liraya düştü. Balıkçılar yeni sezonun palamudun bol olacağını ümit ettiklerini söylediler. Tezgahlarda diğer balık çeşitleri ise; Hamsi: 35 TL, Mezgit: 35 TL, İstarvit: 35 TL, Barbun: 30-50 TL’den alıcılarını bekliyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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