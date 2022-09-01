Akçakocalı balıkçılar denize açılamadı

Haber: Süleyman Kurt

1 Eylül tarihi itibariyle denizlerde balık avlanma sezonu açıldı ancak komşu şehir ilk günden umduğunu bulamadı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde av için hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar, ilk günden hüsrana uğradı. Bazı balıkçılar hava muhalefeti sebebiyle açılamadı, avlanmaya çıkan bazı balıkçılar ise eli boş döndü.

AYIN 5’İNE KADAR BEKLEYECEĞİZ

Balıkçı Yasin Birinci, "Biz hava bozuk olduğu için avlanmaya çıkamadık. Avlanmaya çıkan da oldu ancak denizde bir şey yok. Biraz buruk bir durum var. Beklentimiz yüksekti. Hava biraz kötü, Türkiye'nin her yerinde şuan durum aynı. Büyük balıklar da var. Palamut şuan için az. Palamut olmazsa hamsi, çinekop ve istavrit olur. Biz Akçakoca'da palamut ağırlıklı olur diye düşünüyorduk ama pek öyle olmadı. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Ayın 5'ine kadar rüzgar olacağı tahmin ediliyor" dedi.

AKÇAKOCA’DA DENİZE SIZAN YAĞ ARAŞTIRILIYOR

Ayrıca bugün, Akçakoca sahil güvenlik ekipleri, su yüzeyinde oluşan yağlanmanın sebebini araştırıyor. Akçakoca’da, balıkçı barınağı bölgesinde su yüzeyinde yağlanma oluştuğunu gören vatandaşlar sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, tekne kenarlarından numune aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.