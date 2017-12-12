Haber: Semih Baykal
İlimize bir televizyon programına katılmak için gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP
) Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, ilk olarak CHP
il parti binasına gelerek, partililerine nezaket ziyaretinde bulundu. Partilileriyle tek tek ilgilenen Başka Akdemir, daha sonra bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Akdemir, özellikle CHP
’li Belediyelere yönelik İç İşleri Bakanlığı tarafından iş ve işlemlerin incelenmesi için müfettiş gönderilmesini olayını değerlendirdi. Akdemir konuyla ilgili şunları söyledi; “Bu konuda şunu söyle bilirim, hoş olmadı. Özellikle bizler işin için olan kişiler olarak, bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Tabi bu olayların bu kadar ayyuka çıkmasını insani ve felsefe olarak da hoş görmüyorum. Bizde zaten denetimler her yıl yapılır. Biz rutin olarak bu denetimleri veriyoruz. Kaldı ki biz her şeyden önce halka hesap veriyoruz. Biz denetleyicilerimiz ilk olarak halktır. Biz zaten kendi içimizde de bir birimizi denetliyoruz. O yüzden bu olaylar rutin bir şeklide yapılmalıdır” şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından Başkan Akdemir, İl Başkanı Kazımı Karsu’ya kendi memleketinden getirdiği hediyeleri takdim etti.
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