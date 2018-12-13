Haber: Aysun Beykoz

AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Akduman’ın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52 oy alarak tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin ettiği gün sosyal medya hesabından “İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun” şeklinde yaptığı paylaşımın davası görülmeye başlandı. Hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e yapılan çok sayıda şikayet sonucu “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve şehitlerimize karşı söylenmiş ve ya kast edilmiş bir hakaretin olmadığını belirten Akduman, “Meclis üyesi olduğum için sosyal medya hesabımdan sürekli siyasi paylaşımlar yaparım. O gün ki paylaşımımda anlatmak istediğim dünyada egemen olan sistemi eleştirmekti. Atatürk ve ya şehitlerimizi hedef alarak söylemedim. Daha sonra çok tepki alınca daha fazla tartışma konusu olmaması için paylaşımımı sildim ve konu ile ilgili bir açıklama yaptım. Bu açıklamam da hala hesabımda duruyor. Hakkımda yapılan suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme konunun detaylı incelenmesi ve Akduman yazılı savunmasını mahkemeye sunması için 28 Mart 2019 tarihine ertelendi.