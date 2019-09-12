Akduman’a hapis şoku

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Meclisi eski üyelerinden AK Partili Tahsin Akduman, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı haline gelmişti. 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin ederek göreve resmen başladığı gün Tahsin Akduman sosyal medya hesabından, “İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun'” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından Akduman’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Gerek yerel gerek ulusal kamuoyunda ses getiren çirkin paylaşımı birçok vatandaş Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne(CİMER) şikayet etti. Yapılan şikayetler sonucu Akduman hakkında “Atatürk’e hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.

10 AY HAPİS CEZASI

“Atatürk’e hakaret” suçlamasıyla yargılanan AK Partili eski Belediye Meclis Üyesi Akduman’ın 3. duruşması geçtiğimiz gün Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Akduman’ın katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme kararına göre Atatürk’e hakaretten yargılanan Tahsin Akduman, 1 yıl hapisle cezalandırılırken, iyi hali göz önünde bulundurularak hapis cezası 10 aya düşürüldü. Mahkeme heyeti hükmün açıklamasını geri bırakırken ayrıca, sanık Tahsin Akduman’ın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da karar verdi.