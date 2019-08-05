Akgül ailesinin en güzel günü

Haber: C. Kutay AYKAN

Nurşen ile İsmail Akgül’ün biricik oğulları, merhum Fatma-Durmuş Yılgündüz’ün, Emine-Mehmet Akgül’ün torunları Mehmet Talha Akgül, Muhtarın yerinde düzenlenen sünnet töreniyle sünnet oldu. Sünnet cemiyetine AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konuk, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, MHP eski İl Başkanı Adem Evcil, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol ile çok sayıda davetli katıldı.

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, sünnet olan oğlu Mehmet Talha ile piste çıkarak karşılıklı oyun oynaması davete katılanlar tarafından ayakta alkışlandı. Başkan Akgül, MHP il Başkanı Cihan Başaran’la da dakikalarca piste birlikte oynadılar. Çok sayıda davetlinin katıldığı sünnet töreninde davetliler gönüllerince vakit geçirdiler.