Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül'den, geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de bir programa konuk olan Nihat Doğan'ın açıklamalarına karşılık bir basın açıklamasında bulundu. Programda, İnfaz Koruma Memurları ve Ceza İnfaz Kurumlarını hedef alan eleştirilerine sert çıkan Akgül, basın önünde dikkat çekmek için şaklabanlık yapmakta dedi ve şu şekilde ekledi "Beyaz TV'de yayınlanan bir programda Devletimizin kamu kurum ve kuruluşlarını aşağılayıcı ve tehditkar tavırlar sergileme cüreti gösteren,zor şartlar altında türlü sıkıntılar içinde görev yapan Devletin güvenliğinde görev alan İnfaz Koruma memurları ve Ceza İnfaz kurumlarını hedef alan,toplum nazarında itibarsızlaştıran,tehdit ve hakaret ederek toplumun gözünde şeref ve namusuna leke sürmeye çalışmıştır.Devletin kanun ve yönetmeliklerini yerine getirmekten sorumlu olan masum kamu personellerini hedef gösteren Nihat Doğan,kendi kirli çamaşırlarını gizlemek,kamuoyunda yer sahibi olmak adına basın önünde şaklabanlık yapmakta,kayıp olan itibarını,popülerliğini devlet üzerinden kazanmaya mı çalışmaktadır.Ülkücü Hareket olarak devletimizin ve memurlarının her zaman yanındayız.Sanattan başka hangi işleri yaptığı belli olmayan,duruşu bozuk ağzı bozuk bir şahsiyetin basın nazarında karalama yapması asla kabul edilemez.Haddini ve çapını aşarak devletin kanunlarını ve kurumlarını hiçe sayan Nihat Doğan'ı bizde hiçe sayıyor FETÖ'yü bahane ederek devlet kurumlarına hakaret etmesini şiddetle kınıyoruz.milletimizin bu tip şovmen ve şempanzeleri dikkate almayacağına inanıyoruz.Devlet ve Millet, her şeyin üzerindedir. Rızkı için mücadele eden hakkıyla çalışan tüm kamu personellerimize teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz"