Akgül, Gazeteciler Gününü kutladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, 21 Ekim Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ülkü Ocakları Başkanı Akgül mesajında, gazeteciliğin kamuoyunu bilgilendirmek adına her yerde ve her koşulda gece gündüz demeden, vatandaşların haber alma ihtiyacını karşılayan; gelişmeleri ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde kamuoyuyla paylaşan; özveri ve feragat gerektiren, toplumun gözü kulağı niteliğindeki en kutsal mesleklerin başında geldiğini söyledi. Başkan Akgül ayrıca,“Günümüz dünyasının vazgeçilmezleri arasına giren basın yayın ve medya faaliyetleri, bu alanda çalışan binlerce insanın emeği ve alın teri, her şeyden önemlisi de gazetecilerimizin her yerde ve her koşulda haber üretme azmi sayesinde toplumların gözü, kulağı olmaya devam etmektedir. Bu zor ve fedakârlık isteyen mesleği en iyi şekilde yerine getiren başta ilçemizdeki ve ilimizdeki gazetecilerimiz olmak üzere ülkemizdeki bütün basın mensuplarının 21 Ekim Gazeteciler Gününü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim” dedi.