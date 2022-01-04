Akgül koronavirüs oldu



Haber: C. Kutay Aykan

Yeşilay Şube Başkanlığı’na yeni atanan İsmail Akgül bulaşıcı hastalık olan koronavirüs’e yakalandı. Geçmiş dönemlerde Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı yapmış olan İsmail Akgül’ün koronavirüse yakalandığını kamuoyuna bildirmek amacıyla Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı Cihan Özkalem sosyal medya hesabında paylaştı. Özkalem, Yeşilay Şube Başkanı Akgül’e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Geçmiş dönem Bolu Ülkü Ocakları il Başkanlarımızdan İsmail Akgül Covid 19 Rahatsızlığına yakalanarak, evinden istirahat halindedir. Sağlık durumu iyidir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun, Allah şifa versin inşallah” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022, 15:36