Akgül, sancağı Özkalem’e devretti

Haber: N. Halid Altundal

5 yıldır Bolu Ülkü Ocakları Başkanlığını yürüten İsmail Akgül, sancağı Başkan Yardımcısı Cihan Özkalem’e devretti. Bolu Ülkü Ocaklarında gerçekleştirilen devir teslim törenine Ülkü Ocakları Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım bizzat katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan Genel Başkan Yıldırım, Ülkü Ocakları’nın hedeflerini anlattı. İsmail Akgül’e bugüne kadar yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Yıldırım, yeni Başkan Cihan Özkalem’e de çalışmalarında başarılar diledi.

AKGÜL: “DAVA ARKADAŞIM, DOSTUM CİHAN ÖZKALEM'E BAŞARILAR DİLERİM”

Devir teslim töreni sonrası Akgül bir mesaj yayınladı. Akgül mesajında, “21 Nisan 2016 tarihinde atanmış olduğum Bolu Ülkü Ocakları Başkanlığı görevim, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın takdirleriyle sona ermiştir. Şanla, şerefle dolu beş yılı aşkın süre zarfında yılmadan Bozkurtça yanımda duran başta ailem olmak üzere, İl Ocak yöneticilerimize, İlçe Ocak Başkanlarımıza, Üniversite, Ortaöğretim ve Asena Teşkilatlarımıza, Milliyetçi Hareket Partisi İl ve İlçe Başkanlarımıza, yöneticilerine, faaliyet ve çalışmalarımızda bizleri onure eden değerli Bolu Basınımıza, hayırsever İş insanlarımıza velhasıl desteklerini esirgemeyen tüm ülküdaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım. Görevi devralan ve altı yıldır Bolu Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı olan kıymetli kardeşim, dava arkadaşım, dostum Cihan Özkalem'e başarılar dilerim. Ezan ile gelip sela ile gideceğimiz fani dünyada istemeden gönül kırgınlığına sebep oldu isek hakkınızı helal etmenizi istirham eder, her daim Liderimizin, Genel Başkanımızın hizmeti ve emrinde olduğumuzun bilinmesini isterim. Bolu’muzun yeni Uç beyi hayırlı uğurlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene. Var olsun Ülkü Ocakları” ifadelerine yer verdi.

ÖZKALEM: “İKİ DÜNYA KARDEŞİM SAYIN İSMAİL AKGÜL BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Bolu Ülkü Ocakları Başkanlığına atanan Cihan Özkalem ise, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'ın takdirleri ile, Bolu Ülkü Ocakları Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Bolu Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini 5 yıldır başarıyla sürdüren değerli dostum, çocukluk arkadaşım, iki dünya kardeşim sayın İsmail Akgül Başkanımıza, ocağımıza, davamıza ve hareketimize bugüne kadar yapmış olduğu hizmet ve çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.