Akgül, “Var olsun Ülkü Kardeşliği”

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için bir aydır yoğun mesai harcayan Bolu Ülkü Ocakları, veren el ile alan eli buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanlığınca hazırlatılan kumanya paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Bolu Ülkü Ocaklarına teslim edildi.

“500 ADET KUMANYA TARAFIMIZA TESLİM EDİLMİŞTİR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, “Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanımız ve Yöneticilerimiz tarafından İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırlatılmış 500 adet kumanya tarafımıza teslim edilmiştir. Milliyetçi-Ülkücü hareketin temsilcileri ve neferleri olarak tüm il ve ilçe teşkilatlarımız yaklaşık bir aydır yoğun mesai harcayarak çalışmalarını sürdürmekte; hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de 65 yaş üstü ailelerimizin yanlarında olmaya çalışmaktadır” dedi.

“VAR OLSUN ÜLKÜ KARDEŞLİĞİ”

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı tarafından Bolu Ülkü Ocaklarına teslim edilen emanetlerin en hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağını belirten Akgül açıklamasında ayrıca, “Başta MHP Bolu il Başkanı Sayın Cihan Başaran olmak üzere tüm yöneticilerine sahada bizleri yalnız bırakmadıkları İçin teşekkür ederiz. Var olsun Ülkü Kardeşliği” ifadelerine yer verdi.