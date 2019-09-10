Akgül’den ailelere ve gençlere çağrı

Haber: Aysun Beykoz

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, yaptığı açıklama ile tüm gençlere ve ailelere çağrıda bulundu. “Bolu Ülkü Ocakları olarak yaz boyunca yapılan etkinliklerimiz sınırlı sayıda olması nedeniyle imkanlarımız doğrultusunda Sosyal Sorumluluk ve faaliyetlerimiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında devam edecektir” diyen Ülkü Ocakları İl Başkanı Akgül açıklamasında, “Ülkücü Türk Gençliğini aslına ve ceddine yaraşır şekilde yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ailelerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla teslim edebileceği Ülkü Ocakları, asrın liderlerini yetiştirmek, ülkemizi çağdaş ve uygar medeniyet seviyesine taşımak, çevresinde örnek öğrenci, örnek iş adamı ve örnek ticaret erbabı olmak için çalışmalarını sürdürecektir. Bu vesile ile ‘hedef KIZILELMA’ mefkûresinin anlayışıyla hem ailelerimizi hem de öğrenci kardeşlerimizi Ülkü Ocaklarına kucaklaşmaya bekliyoruz. Allah Türk'ü korusun. Ne Mutlu Türk'üm Diyene!” ifadelerine yer verdi.