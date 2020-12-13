Akgül’den Karakuş’a tebrik

Haber: N. Halid Altundal

Ülkü Ocakları tarafından hayata geçirilen Bilgi Ocakta dijital eğitim platformunda Türkiye Geneli E-Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Bolu Ülkü Ocakları adına katılan Oğuzhan Karakuş, Türkiye 1.si olarak Bolu’nun gururu oldu. Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, turnuva birincisi Karakuş’a şampiyona hediyesini Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım adına teslim etti.

KARAKUŞ, ŞAMPİYONA HEDİYESİNİ AKGÜL’DEN ALDI

İsmail Akgül yaptığı açıklamada, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezimizin düzenlediği BilgiOcakta.com sitesi üzerinden yapılan Türkiye Geneli E-Satranç turnuvası geçtiğimiz pazar günü sonra ermiştir.Türkiye'nin dört bir yanından katılımcısı bulunan ve sanal ortamda gerçekleşen bu turnuvada Ülküdaşlarımız kıyasıya mücadele etmişlerdir. İlimizi ve Bolu Ülkü Ocaklarını temsilen katılan ülküdaşımız Oğuzhan Karakuş ise tüm rakiplerini geride bırakarak Bilgi Ocakta E-Satranç Türkiye şampiyonluğuna yükselmiş ve birinci olmuştur. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'ın ülküdaşımız için göndermiş olduğu şampiyona hediyesi tableti biz de Genel Başkanımız adına Oğuzhan Karakuş kardeşimize teslim ediyor ve tebriklerini iletiyoruz” dedi.

“UNUTMAYINIZ Kİ ‘BİLGİOCAKTA’ OLUR”

Bolu Ülkü Ocaklarını ve ilimizi onure eden Oğuzhan Karakuş’u tebrik ederek başarılar dileyen Akgül ayrıca, “Bolu Ülkü Ocakları olarak proje ve faaliyetlerimiz ile göz doldurmaya gönül fethetmeye devam edeceğiz.Türk Gençliğini Bilgi Ocakta sitemize üye olmalarını ve yarışmalara katılarak hem bilgilerini ölçme hem de ödüllere kavuşma imkanları olduğunu hatırlatıyor ve bilgiocakta.com sitemize üye olmalarını tavsiye ediyoruz. Unutmayınız ki ‘Bilgi Ocakta’ olur! Var olsun Ülkü Ocakları, var olsun Ülkücüler” ifadelerini kullandı.