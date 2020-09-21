Akgül’den TTB’ye sert tepki

Haber: N. Halid Altundal

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Eylül’de sosyal medya hesabından Türk Tabipleri Birliğini(TTB) hedef alan açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Bahçeli, TTB’nin artan vakalara, hayatını kaybeden vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takmak istemediğini sert bir dille eleştirdi. Bahçeli konuyla ilgili açıklamalarında, “Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur. Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipler Birliği’ne sabır ve tahammül gösterilmesi imkânsızdır” ifadelerine yer verdi.

AKGÜL’DEN BAHÇELİ’YE DESTEK

Bahçeli ile TTB arasındaki tartışma kamuoyu gündeminde devam ederken MHP Liderine bir destek de Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül’den geldi. Sosyal medyada ‘#TTBKapatılsın’ kampanyası başlatan Ülkü Ocakları Başkanı Akgül konuyla ilgili olarak, “Türk Tabipleri Birliği ve Kirli Yüzü. Terör yuvası haline gelen bu oluşum, Şerefli Türk Hekimleri’nin temsilcisi değildir” dedi.

Akgül’ün TTB’ye tepkisine çok sayıda Ülkü Ocakları mensubu ve ilçe teşkilatları da destek verdi.