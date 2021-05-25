Akgül’e yeni görev

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Ülkü Ocakları eski Başkanı İsmail Akgül, Türk Enerji-Sen İl Başkanlığı görevine getirildiğini açıkladı. Türk Enerji Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer’in oluruyla Türk Enerji-Sen İl Başkanlığı görevine getirilen Akgül, yerine getirildiği Mehmet Yıldız’a teşekkür etti.

Tüm üyelerin ve bu meslek dalında mücadele eden herkesin her zaman yanında olacağını ifade eden Akgül, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır anlayışıyla davamızın ve Liderimizin emrinde bir ömür nöbetteyiz. Tüm gönüldaşlarımızı selamlar saygı ve hürmetlerimi sunarım. Türkiye Kamu-Sen çatısı altında toplanarak daha güçlü yarınlara” dedi.