Akgül’ten Karsu’ya tepki

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Ülkü Ocakları İsmail Akgül, yaptığı yazılı basın açıklaması ile Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Kazım Karsu’nun Hükümetin koronavirüsle ilgili aldığı tedbirleri ve yapılan uygulamaları eleştirmesine tepki gösterdi.

“YÜCE TÜRK MİLLETİNİN KENDİLERİNE VERDİĞİ VEKALETİ CEHALET İLE YOĞURMUŞLARDIR”

“Ülkemizin sıkıntılı süreçlerden geçtiği şu günlerde birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesi gerektiği halde yaşça büyüğümüz CHP Bolu İl Başkanı olan Kazım amcanın talihsiz açıklaması bizleri derinden üzmüştür” diyen Akgül açıklamasında, “Gönül isterdi ki aynı açıklamaları Hdpkk, bölücü ve ayrıştırıcılara da yaparak Bolu'lu hemşehrilerimizin yanlarında olduğunu, gerçekten Bolu ve Türkiye için mücadele ettiğini göstermesiydi. Lakin kendi milletvekilleri bile mecliste açıkça ‘bu hükümet en güzel işi de yapsa biz ona güzel demeyiz çünkü bizim işimiz bu’ diyerek Yüce Türk Milletinin kendilerine verdiği vekaleti cehalet ile yoğurmuş ve amaçlarının mikserlik olduklarını ortaya koymuşlardır” ifadelerini kullandı.

“SON DAMLA KANA KADAR YÜCE TÜRK MİLLETİNİN HİZMETKARIYIZ”

“CHP ve yandaşlarına inat; Milliyetçi-Ülkücü gençler olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına sesleniyoruz” diyerek açıklamasına devam eden Akgül ayrıca şunları söyledi: “Bolu'da verilecek her türlü göreve hazır ve nazır olduğumuzu, Vatan ve millet bekası için bizden talep edilen mal, can beden gücü vs. her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. Son nefes son nefer son damla kana kadar Yüce Türk milletinin hizmetkarıyız. Ne Mutlu Türküm Diyene! BizBizeYeterizBolum, BizBizeYetirizTürkiyem”.”