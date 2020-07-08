Akhisarspor’da maaş krizi

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligin 32.haftasını 54 puanla 5.sırada tamamlayan ve Süper Lige çıkma mücadelesi veren Akhisarspor’da alacak krizi yaşanıyor. Ligin 33.haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Boluspor’un konuğu olacak olan Manisa temsilcisinde futbolcular alacaklarının ödenmemesinden dolayı boykot kararı alarak bugün akşam antrenmanına çıkmadı. 4 aydır alacaklarının ödenmediğini gerekçe gösteren futbolcular ücretleri ödenmediği takdirde Boluspor maçına da çıkmayacaklarını yönetime ifade ettiler. Öte yandan Akhisarspor’da Altay maçı öncesinde teknik heyet, futbolcu ve personelde toplamda 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklamıştı. 12 kişinin tedavisi tamamlanmış ve bir sorun olmamıştı.