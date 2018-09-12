Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gerede ilçe merkezinde meydana geldi. İlçede yapımına başlanılan Akif Allar’a ait otel inşaatının su hattı çalışması için kazı yapıldığı sırada, göçük meydana geldi. İşçiler, Bayram Ercimen ve Yusuf Sertdemir toprağın altında kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ve AFAD ekipleri Ercimen ve Sertdemir'i yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu toprağın altından çıkardı. Ağır yaralanan işçiler 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Bayram Ercimen, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Yusuf Sertdemir'in ise geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaşamını yitiren Bayram Ercimen isimli işçi doğduğu köy olan Gerede İlçemize bağlı Külef Köyünde bugün öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.



