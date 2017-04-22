HABER: FARUK ÇİDEM

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce yogacı, Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan Abant Tabiat Parkı’nda bir araya geldi. Uluslararası Yoga Federasyonu ve Yoga Academy’nin düzenlediği festivalde Avrupa ülkelerinden, Amerika’dan, İspanya’dan, Rusya’dan ve Japonya’dan katılımcılar yer aldı. 2 gün sürecek olan ve yetişkinlerin yanı sıra çocukların da katıldığı yoga festivali öncesi açıklama yapan Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf, “Vücuttaki enerji merkezlerini aktifleştireceğiz, tıkanıkları açacağız ve vücut daha enerjik ve daha sağlıklı olacak” dedi.

Türkiye’de bir ilke imza attıklarını ve yılın her ayı uluslararası yoga festivali düenlediklerini belirten Manaf, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılarımızla Abant’ta iki gün çalışmamız olacak. Uyguladığımız orjinal yoga sisteminin sağlığa çok ciddi etkileri var. Nezleden kansere kadar tedavi etkisi var ve bu senelerde yüzbinlerce katılımcımız sağlığına kavuşmuş. O yüzden insanlar her ay dünyanın dört tarafından geliyorlar” şeklinde konuştu.

Yoga’nın evrensel bir spor olduğunu ve kendilerinin de yıllarca yogayı spor olarak tanıttıklarını söyleyen Manaf şunları kaydetti:

“Orjinal yoga sistemi, gerçek yoga evrensel bi spordur. Biz senelerce dünyada ve Türkiye’de gerçek yogayı bir spor olarak tanıttık ve uyguladık. Ve bu konuda büyük gelişmeler var. Uluslararası yoga şampiyonaları ve 2 ayda bir uluslararası yoga turnuvaları düzenliyoruz. Bir hedefimiz de yogayı olimpiyatlara taşımak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile bağlantı kurduk. Spor bakanımıza bu teklifimizi sunduk. Bir süre sonra yoga bir spor olarak olimpiyatlara katılacak.