banner133

banner128

banner101

22 Nisan 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Akif Manaf: “Hedefimiz yogayı olimpiyatlara taşımak”

    Türkiye’den ve yurtdışından yüzlerce katılımcı Yoga Festivali için Bolu’da bir araya geldi. Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf festival öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin yogayı bi spor olarak olimpiyatlara taşımak olduğunu ifade etti.

    22 Nisan 2017 Cumartesi 13:54
    Bu haber 45 kez okundu
    Akif Manaf: “Hedefimiz yogayı olimpiyatlara taşımak”
    Foto galeriye git
    HABER: FARUK ÇİDEM
    Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce yogacı, Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan Abant Tabiat Parkı’nda bir araya geldi. Uluslararası Yoga Federasyonu ve Yoga Academy’nin düzenlediği festivalde Avrupa ülkelerinden, Amerika’dan, İspanya’dan, Rusya’dan ve Japonya’dan katılımcılar yer aldı. 2 gün sürecek olan ve yetişkinlerin yanı sıra çocukların da katıldığı yoga festivali öncesi açıklama yapan Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf, “Vücuttaki enerji merkezlerini aktifleştireceğiz, tıkanıkları açacağız ve vücut daha enerjik ve daha sağlıklı olacak” dedi.
    Türkiye’de bir ilke imza attıklarını ve yılın her ayı uluslararası yoga festivali düenlediklerini belirten Manaf, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılarımızla Abant’ta iki gün çalışmamız olacak. Uyguladığımız orjinal yoga sisteminin sağlığa çok ciddi etkileri var. Nezleden kansere kadar tedavi etkisi var ve bu senelerde yüzbinlerce katılımcımız sağlığına kavuşmuş. O yüzden insanlar her ay dünyanın dört tarafından geliyorlar” şeklinde konuştu.
    Yoga’nın evrensel bir spor olduğunu ve kendilerinin de yıllarca yogayı spor olarak tanıttıklarını söyleyen Manaf şunları kaydetti:
    “Orjinal yoga sistemi, gerçek yoga evrensel bi spordur. Biz senelerce dünyada ve Türkiye’de gerçek yogayı bir spor olarak tanıttık ve uyguladık. Ve bu konuda büyük gelişmeler var. Uluslararası yoga şampiyonaları ve 2 ayda bir uluslararası yoga turnuvaları düzenliyoruz. Bir hedefimiz de yogayı olimpiyatlara taşımak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile bağlantı kurduk. Spor bakanımıza bu teklifimizi sunduk. Bir süre sonra yoga bir spor olarak olimpiyatlara katılacak. 
    Türkiye’de bir çok ön yargıya rağmen yoga spor olarak uygulanınca 15 senelik çalışmalarımızın sonucunda iki sene önce Spor Bakanlığı yogayı bir spor olarak kabul etti. Spor olan yogadır ve olmayanı da yoga değildir diye bir ayrım olacak. Spor olarak yapmayanlara yogacı demeyeceğiz. Yoganın temizliğini sağlamak ve her türlü sömürüyü durdurmak için bu çok önemli. Yoga spor olarak kabul edilince ilgi artıyor ve daha çok insan sağlık için yoga yapıyor.”
    Anahtar Kelimeler: Türkiye’den, Yurtdışından, Yüzlerce, Katılımcı, Yoga

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O ÇOCUK NİYE AĞLIYOR?
  • Suat Tosun Suat Tosun TAKLİDİN İYİSİ - BİYOTAKLİT
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Benliğime Döneceğim Güne
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR OTİZM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ÇAĞA” LILAR “BAL” LILAR …
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Referandum sonuçları üzerine
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Coşkun Görevden Uzaklaştırılmalıdır!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129