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    • Akif Manaf kitap yazdı

    Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf’tan çok önemli bir eser;Kıskanclık nedir ve nasıl özgürleştirilir isimli kitabı çıktı.

    28 Temmuz 2017 Cuma 22:41
    Bu haber 329 kez okundu
    Akif Manaf kitap yazdı

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Kitapta çocukluktan itibaren damla damla biriken kıskançlık duygusunun ne olduğu ve onu dönüştürerek ondan özgürleşmenin yolu anlatılıyor. Mutlu, başarılı, sağlıklı, saadet dolu bir yaşam için her yaşta okunması  gereken çok önemli bir eser!

    İnsanlar sürekli kendilerini başkalarıyla kıyaslamamodundadır. Bu kıyaslama çocukluktan itibaren öğretilmiş vekişinin içinde bilinçsizce kıskançlık tohumlarının ekilmesineneden olmuştur.Farkında değiliz ama her kıyasladığımızda bir kıskançlıktohumu daha ekiyoruz. Kıskançlık bünyemize bir damla zehirdaha veriyor, çünkü kıskançlık bir zehirdir. Panzehir nedir?Kıyaslamamak.Panzehir kendini başkalarıyla kıyaslamamaktır.

    Kıskançlığın dönüşmüş hali nedir? Takdir etmektir. O yüzden kıskançlığı baskılamak yerine onu takdire dönüştürmek, güzel, akıllı veya başarılı birini görünce kıskanmak yerine onu takdir etmek gerekir.

    “...Herkes ebedi ruhi varlık olarak eşsizdir ve kimseden ne daha üstte ne de daha alttadır.Bunu bilen kendini bilir. Kendini bilen kıskançlığı yener. Kıskançlığı yenen başkalarını takdir eder. Başkalarını takdir eden kimseyi kıyaslamaz. Kimseyi kıyaslamayan kimseyi kıskanmaz. Kimseyi kıskanmayan değersiz hissetmez...”

    “...Sevgi kıskançlığın yokluğudur. Kıskançlık ise sevginin yokluğudur. Sevgi ışık kıskançlık ise karanlıktır. Sevgi ve kıskançlık bir arada olamaz. Biri ötekini yok eder...”

    Bu kitabı okuyan insan, kıskançlık konusunda bütün sorularına cevap bulacak;

    Kıskançlık nedir?

    Kıskançlık ağacı nedir?

    Kıskançlık nedenleri nedir?

    Kıskançlık gerçekleri nedir?

    Kıskançlık dönüşmesi nedir?

    Kıskançlık özgürlüğü nedir?

    Kıskançlık psikolojisi nedir?

    Kıskançlık güzelliği nedir?

    Kıskançlık analizi nedir?

    Kıskançlık masumiyeti nedir?

    Kıskançlık mirası nedir?

    "KISKANÇLIK NEDİR VE NASIL ÖZGÜRLEŞİLİR? " kitabı Yoga Academy merkezlerinde, www.yogamarketi.net’te ve çok yakında tüm kitap marketlerde satışa sunulacak.

     

    Anahtar Kelimeler: Uluslararası, Yoga, Federasyonu, Başkanı, Akif

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Melih Kayasü 3 gün önce yorumlandı

      içinde bulunduğumuz tüm ilişkilere ayna tutan müthiş bir kitap olmuş. tebrik ederim. herkese tavsiye ederim

      @Cevapla

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