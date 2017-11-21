HABER:Gönül Olutürk

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'ndaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık yakınları ve avukatları katıldı. Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam etti. Tanık V.K, malum yapı ile memleketinde bulunan tek dershaneye gitmeye başladığında tanıştığını anlattı. Kentteki çeşitli yurtlarda düzenlenen toplantılara 'gardiyanlar', 'polisler', 'doktorlar', 'esnaf' ve 'iş adamları' gruplarının katıldığını ileri süren V.K, "Ben evlerde bulunduğum sırada Asım Ateş’i bizim bölgeye bakan imam olarak tanıdım. Kendisine tahsis edilen bölgede cemaatin kasasıydı. Kendi bölgesinde toplanan paraları ev imamlarına projeksiyonla sunar, nasıl dağıtıldığını gösterirdi." diye konuştu.

Örgütün şeması hakkında da bilgiler veren V.K. şunları kaydetti: "Talha kod adını kullanan Ahmet Çelebi de bölge imamlarından biriydi. 'Bölge abiliği' yapmaktaydı. Esnafın toplantısını yapmakta idi. Onun üzerinde olduğunu düşündüğüm Mustafa Caka da bu tarz organizasyonların yönlendirmesini yapıyordu. Bölge ve ev imamları arasında birlikteliği sağlamak için birkaç kez sohbet ortamı oluşturulduğuna şahit oldum. Ali Osman Çelik bir başka bölgenin sorumlusuydu. Statü olarak Asım Ateş’le eşit derece olduğunu zannediyorum. Saha elemanı olarak görev yapmakta idi ve çok aktifti."

V.K, Bolu'ya geldiğinde kendisini karşılayan Olcay isimli şahsın evlerde öğrencilere sohbet düzenlediğini belirterek, "Olcay isimli şahsa, Fetullah Gülen tarafından gönderildiği söylenen bir fanilanın cemaat evlerinde kalan İmam Hatip kökenli öğrencilere öptürüldüğünü duydum. Ben bunu görmedim ama öğrenciler bu durumu anlatırdı. Bu fanilaya saygı gösterilmesinin istenildiğini ben birçok ortamda duydum. Fakat fanila bana gösterilmedi." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanının "O evlerde kalan biri olarak bu konuşulanların doğru olduğuna inanıyor musun? Bu bir çeşit çağdaş putperestlik değil mi?" sorusuna V.K, "Örgüt liderine sürekli saygı gösterilmesi öğretisi sunulduğu için gerçekleşmiş olabileceğine inandım." cevabını verdi.

Bilgisine başvurulan A.H.D, ise tutuksuz sanık G.Y'nin Fetullah Gülen grubuna dahil olup olmadığını bilmediğini belirterek, "Ben bir ara valilikteki boş bir pozisyona talipli oldum. Fakat görevlendirmem uzun süre gelmedi. Vali yardımcısı bana niçin benimle çalışmak istenilmediğini sordu. Ben de bilmediğimi söyledim. Belki fikir ayrılığı yaşadığımızdan veya cemaate yakın olmadığımdan olduğunu söyledim. Onun da bunu onayladığını hatırlıyorum. G.Y. benim proje ofisinde çalışmamı istemiyordu. Benim gelmemden de rahatsız oluyordu. Bana herhangi bir iş de vermedi." ifadesini kullandı.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.