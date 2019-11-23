Akıl hastası çıktı

Haber: C. Kutay AYKAN

Geçtiğimiz yıl Gökçesu beldesindeki bir camide temizlik görevlisi olarak çalışırken, cami avlusunda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken 10 yaşından küçük erkek çocuğuna arkadan sarılarak onu öpmek suretiyle cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan İ.D.’nin yargılanmasına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıldı.

Savunma yapmakta zorluk çeken ve konuşma yeteneği tam oluşmayan sanık İ.D. zorda olsa savunma yaptı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanık sadece küçük çocuğu gözlerinden öptüğünü ifade etti. Mağdur küçük çocuğun annesi ve babası da sanığı tanıdıklarını, gördüğü herkesi öptüğünü bu nedenle şikayetçi olmadıklarını söylerken, mağdur erkek çocuğu ise şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığına kanaat getirerek, onun Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alınmasına bu nedenle cezai ehliyetinin olmadığına karar vererek, sanığın hastaneye sevkine karar verdi.