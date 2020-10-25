Akıl sır erecek iş değil

Aynı kökte birbirlerine sarılı çam ve köknar ağaçları görenleri şaşırtıyor. Mudurnu ilçesine bağlı Pürenli Yaylasında aynı kökte büyüyen ve birbirine sarılı haldeki çam ile köknar ağaçları görenleri hayrete düşürüyor.

Akıl sır erecek iş değil

Haber:Erdal Tanrıverdi
 

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her mevsim eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen yayla, gerek doğal yapısı gerekse temiz havasıyla özelikle İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda kampçıyı ağırlıyor. Her geçen gün yeni özeliklerini gün yüzüne çıkaran Pürenli Yaylası'na gelenler, aynı kökte büyüyen ve birbirlerine sarılı 60 yaşlarındaki çam ve köknar ağaçlarını görünce hayrete düşüyor. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen doğaseverler, ağaçların önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

İstanbul'dan yaylaya gelen Aydoğan Özkan, ormanda gezerken gördüğü ağacın yaşamın bir örneği olduğunu belirterek, koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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