Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi, geçtiğimiz aylarda evsel ve geri dönüşüm atıkları atma ve toplama konusunda geleneksel yöntemleri tarihe kavuşturacak önemli bir adım atmış ve Beşkavaklar, Kültür ve Sağlık Mahallelerinde birçok noktaya yeraltı çöp konteynırı yerleştirerek, 9 Ocak’tan itibaren yeraltı konteynırı bulunan tüm cadde ve sokaklarda renkli çöp bidonlarının kullanımını yasaklamıştı.

Mahalle halkı memnun

Uygulamanın hayata geçirildiği mahallelerde yaşayan vatandaşlar da yeni sistemden oldukça memnun. Mahalle sakinleri, daha önce gün aşırı toplanan evsel ve geri dönüşüm atıklarını artık istedikleri zamanda akıllı yeraltı çöp konteynırına atabiliyorlar.

Zamandan ve yakıttan tasarruf

Bolu Belediyesi ise şimdilik üç mahallede uygulanan, ancak kısa süre içinde tüm şehri kapsayacak uygulama sayesinde hem zamandan, hem de yakıttan tasarruf ediyor. Belediye ekipleri, yeraltı çöp konteynırında doluluk oranını konteynıra bulunan akıllı çip teknolojisi sayesinde anlık takip edebiliyor. Doluluk oranı yüzde 80’in üzerine çıktığı an konteynırda bulunan elektronik çip sistem merkeze sinyal yolluyor, bu sayede konteynırın dolduğunu anlayan Bolu Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kısa sürede çöpleri topluyor.