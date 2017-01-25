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25 Ocak 2017 Çarşamba
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    • Akıllı çöp konteynırı halkın sevgisini kazandı

    Bolu Belediyesi, şehir merkezinde evsel ve geri dönüşüm atıklarını yeraltına alan “akıllı çöp konteynırı” uygulaması ile mevcut hizmet kalitesini daha da arttırdı. Şimdilik üç mahallede hayata geçen, ancak kısa süre içerisinde tüm şehre yayılacak uygulama sayesine vatandaşlar diledikleri anda çöplerini atabildiği gibi belediye de zamandan ve yakıttan tasarruf ediyor.

    25 Ocak 2017 Çarşamba 09:44
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    Akıllı çöp konteynırı halkın sevgisini kazandı

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu Belediyesi, geçtiğimiz aylarda evsel ve geri dönüşüm atıkları atma ve toplama konusunda geleneksel yöntemleri tarihe kavuşturacak önemli bir adım atmış ve Beşkavaklar, Kültür ve Sağlık Mahallelerinde birçok noktaya yeraltı çöp konteynırı yerleştirerek, 9 Ocak’tan itibaren yeraltı konteynırı bulunan tüm cadde ve sokaklarda renkli çöp bidonlarının kullanımını yasaklamıştı.

    Mahalle halkı memnun

    Uygulamanın hayata geçirildiği mahallelerde yaşayan vatandaşlar da yeni sistemden oldukça memnun. Mahalle sakinleri, daha önce gün aşırı toplanan evsel ve geri dönüşüm atıklarını artık istedikleri zamanda akıllı yeraltı çöp konteynırına atabiliyorlar.

    Zamandan ve yakıttan tasarruf

    Bolu Belediyesi ise şimdilik üç mahallede uygulanan, ancak kısa süre içinde tüm şehri kapsayacak uygulama sayesinde hem zamandan, hem de yakıttan tasarruf ediyor. Belediye ekipleri, yeraltı çöp konteynırında doluluk oranını konteynıra bulunan akıllı çip teknolojisi sayesinde anlık takip edebiliyor. Doluluk oranı yüzde 80’in üzerine çıktığı an konteynırda bulunan elektronik çip sistem merkeze sinyal yolluyor, bu sayede konteynırın dolduğunu anlayan Bolu Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kısa sürede çöpleri topluyor.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, şehir, Merkezinde, Evsel

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