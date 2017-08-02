Haber: Kasım ŞAHİN

Hizmete sokulduktan kısa bir süre sonra iç tefrişatındaki noksanlıktan dolayı bir süredir kapalı tutulan Hastane Durağı haberimiz üzerine yeniden hizmete açıldı. Vatandaşlar 6K Akıllı durağın tekrardan hizmete girmesinden dolayı Bolu Belediyesine teşekkür etti. Yaz aylarında sıcaktan bunalan ve serinletme özelliği bulunan durakta artık rahatça otobüs beklemenin huzurunu yaşadı.

Diğer bir yandan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi karşısındaki yüksek bir setin üstüne kurulan, vatandaşların durağa girebilmesi için merdiven ve rampası bulunmayan 6K Akıllı Durak içinde Belediye harekete geçerek, sorunu ortadan kaldırma çalışmalarını başlattı.