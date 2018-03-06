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06 Mart 2018 Salı
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    • Akıllı telefonun gazabına uğramış

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okuyan 2 kadın öğrenci; “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başladı. Sanıklardan D.K., Kullandığı akıllı telefonun gazabına uğradığını söyledi.

    06 Mart 2018 Salı 12:51
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    Akıllı telefonun gazabına uğramış
    Haber: Kasım ŞAHİN

    AİBÜ’de yapılan bir etkinlikte twitter hesabından paylaşım yaparak Terör örgütü propagandası yapmak suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanılan üniversite öğrencisi D.K., “Ben paylaşımda kesinlikle bulunmadım. Twitter hesabıma gelen bir yazıyı reetwit yapmışım. Bunu da bilerek yapmadım. Kullandığım telefon akıllı telefon olduğu için bir anda parmağım değmiş ve paylaşım yapmışımdır. Benim hiçbir suçum yok. Beraatimi istiyorum” ifadesini kullandı.

    Yine AİBÜ’de öğrenci olan D.K.’de savunmasında; “Hakkımda yapılan suçlamayı kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçu işlediğime dair şikayet olmuş. Olay günü üniversitede düzenlenen kadınlar üzerine bir etkinlik vardı. Ende o etkinliğe katıldım ve Dağlıca baskını için yapılan türküyü de söylemedim. Ne marş söyledim ne de türküye eşlik ettim” dedi.

    Mahkeme başkanı marş ve türkü söylediği D.K.’ya dağlıca baskınına karşı terör örgütleri tarafından hazırlanan türküden bazı başlıklar okudu. Bu başlıklardan şu örnekler verildi; “Gerillalara kurban oldum, Kurban olayım gerillalara, elleri hep kaleşli” D.K., bu türküye bilmediğini ve söylemediğini belirterek arkadaşı gibi hakkında kendisine beraat kararı verilmesini istedi. Tutuksuz yargılanan iki kadın öğrencinin duruşmasını ileri bir tarihe erteledi.

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