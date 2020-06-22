Akıma kapılan leylek yaralandı

Karaağaç Mahallesinde bulunan bir elektrik direğine yuva yapan leylek, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Leyleği kurtaran itfaiye ekipleri tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Akıma kapılan leylek yaralandı

Haber: Ceylan Beykoz

Alınan bilgiye göre, Karaçaağaç Mahallesi'nde elektrik direğine yuva yapan leyleğin akıma kapılarak yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaralı leyleği alarak veteriner kliniğine götürdü. Ayağı kırıldığı belirlenen leylek, tedavi edildi.

YAVRULARI KORUMA ALTINA ALINDI

Yaralı leyleğin 4 yavrusunun olduğu bilgisi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, direğin üzerindeki yavruları almak için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdiven aracılığıyla ulaştığı 4 leylek yavrusunu alarak aşağı indirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alınarak 20 gün boyunca beslenecek yavru leylekler, tedavisinin tamamlanmasının ardından annelerine kavuşacak.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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