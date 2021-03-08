AKINA UĞRADILAR

Haber: Ceylan Beykoz
Koronavirüs risk haritasında “turuncu” kategoride bulunan Bolu’da, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar tabiat parklarına akın etti.
Bolu’ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Abant Tabiat Parkı’na ve 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı’na gelen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.
Abant’ta bazı vatandaşlar, göl çevresindeki piknik alanlarında mangal yakarken bazıları da göl etrafında yürüdü.
At ve faytonlarla göl çevresinde gezen ziyaretçiler, ormanlık alanlarda oluşturulan kayak sahalarında şambrelle kaydı.
Gölcük Tabiat Parkı’nda da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Gölcük’e gelen vatandaşlar, göl çevresinde yürüdü.
Bazı vatandaşlar göl çevresindeki alanlarda mangal yakıp piknik yaparken bazıları ise golf arabalarıyla gezintiye çıktı.