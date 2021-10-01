Akkaya Travertenleri korunacaklar listesinde

Haber: Aysun Beykoz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar kapsamında aralarında Bolu, Bartın, İstanbul ve Kayseri illerinin yer aldığı 4 ilde bulunan 6 bölgedeki bazı alanlar kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi. Söz konusu kararlar 1 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak resmen yürürlüğe girmiş oldu.

İlimiz, Merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan Akkaya Travertenleri Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatlarıgösterilenalanların kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi.