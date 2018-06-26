HABER:Semih Baykal

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilenVeteranlar Futbol Turnuvasında A grubu üçüncü hafta maçları geride kaldı. Turnuvanın bir numaralı favorisi ve son şampiyon AkkentToar Yapı grubun zayıf halkası olarak gösterilen Saha Komiserleri Derneği ile karşı karşıya geldi. İlk iki haftada 2 galibiyet alan ve toplamda 22 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gören son şampiyon AkkentToar Yapı zayıf rakibi karşısında da yine çok rahat bir futbol sergiledi. İlk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olan AkkentToar Yapı golleri ardı ardına sıraladı ve sahadan 10-0 galip ayrılarak üçte üç yaptı. Bu sonucun ardından 9 puanla liderliğini sürdüren son şampiyon AkkentToar Yapı gol sayısını da 32’ye çıkardı. Saha Komiserleri Derneği ise grubun puansız ikinci takımı olarak -20 averajla son sırada yer aldı.