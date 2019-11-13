Akli dengesi bozuk raporu beraat ettirdi

Haber: C. Kutay AYKAN

Kıbrıcık ilçesi Kümeevleri mevkiinde konteyner içerisinde annesi 78 yaşındaki Sabire Tekin’in, “Boğazını gömleği ile sıkarak boğmak, Başına tekme vurmak” suretiyle, “Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek” suçundan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan, İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören Dursun T., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek; “Olay akşamı televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seyrediyordum. Annemde sedirin üstünde oturuyordu. Bir anda yere düştü. Kesinlikle annemi dövmedim, boğazını gömlekle sıkmadım, kafasına da tekme atmadım. Annem düşme sonucu ağır yaralandı ve yattığı hastanede de 4 ay sonra hayatını kaybetti” dedi.

Mahkeme heyeti, akli dengesi yerinde olmayan ve bundan dolayı raporu bulunan, cezai ehliyeti olmayan, hakkında yeterli delil bulunmayan, Dursun T.’nın cezalandırılmamasına, tedavisinin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde sürdürülmesine karar verdi. Fakat Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, yaptığı incelemede 25 yıl önce Dursun T.’nin, amcasının kafasına taşla vurarak ölmesine sebep olduğunu tespit etti.